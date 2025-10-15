14 Ekim
Estonya-Moldova
1-1
14 Ekim
Andora-Sırbistan
1-3
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
4-1
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
4-0
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
1-0
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
2-2
14 Ekim
İtalya-İsrail
3-0
14 Ekim
Letonya-İngiltere
0-5
14 Ekim
Nijerya-Benin
4-0
14 Ekim
Senegal-Moritanya
4-0
14 Ekim
Fas-Kongo
1-0

Afrika'da Galatasaray derbisi: Nijerya-Gabon!

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off maçında Victor Osimhen'li Nijerya ile Mario Lemina'lı Gabon karşılaşacak.

calendar 15 Ekim 2025 01:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Afrika'da Galatasaray derbisi: Nijerya-Gabon!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde grup etaplarının sona ermesiyle birlikte play-off maçları belirlendi.

Son maç haftası Benin'i sahasında Victor Osimhen'in 3 golüyle birlikte 4-0 mağlup eden Nijerya, grubunu ikinci tamamlayarak play-off etabına hak kazandı.

Grubunu 25 puan ile lider Fildişi Sahili'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Mario Lemina'lı Gabon, Nijerya ile play-off etabında eşleşti.
