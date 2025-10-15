Afrika'da Galatasaray derbisi: Nijerya-Gabon!

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde grup etaplarının sona ermesiyle birlikte play-off maçları belirlendi.
Son maç haftası Benin'i sahasında Victor Osimhen'in 3 golüyle birlikte 4-0 mağlup eden Nijerya, grubunu ikinci tamamlayarak play-off etabına hak kazandı.
Grubunu 25 puan ile lider Fildişi Sahili'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Mario Lemina'lı Gabon, Nijerya ile play-off etabında eşleşti.
