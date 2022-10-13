AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı öncesi kriz

Fenerbahçe'nin AEK Larnaca ile oynayacağı maç öncesi kriz çıktı.

, Fotoğraf; AA
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AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı öncesi kriz
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13 Ekim 2022 20:13
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca deplasmanına konuk olurken, karşılaşma öncesi kriz çıktı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi yönetimi maç öncesi Türk taraftarların maça alınmayacağı kararı aldı.

Haber Global'in haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerin yoğun diplomasi trafiğinin ardından sadece Kıbrıs doğumlu Türk taraftarların stada alınmasına karar verildi.

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