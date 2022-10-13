AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı öncesi kriz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca deplasmanına konuk olurken, karşılaşma öncesi kriz çıktı.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi yönetimi maç öncesi Türk taraftarların maça alınmayacağı kararı aldı.
Haber Global'in haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerin yoğun diplomasi trafiğinin ardından sadece Kıbrıs doğumlu Türk taraftarların stada alınmasına karar verildi.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi yönetimi maç öncesi Türk taraftarların maça alınmayacağı kararı aldı.
Haber Global'in haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerin yoğun diplomasi trafiğinin ardından sadece Kıbrıs doğumlu Türk taraftarların stada alınmasına karar verildi.
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