Adım adım Kadıköy'e yürüyor; Danso

Fenerbahçe bir yandan Süper Lig'de Galatasaray'la arasındaki puan farkını kapatmanın hesaplarını yaparken diğer yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Talisca'da mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, stoper arayışlarında da hedefine ulaştı. Lens'le 2027 Haziran'ına kadar sözleşmesi olan Kevin Danso için yapılan ilk teklif olumlu karşılandı. Fransız ekibinin 20 milyon Euro bonservis belirlediği 26 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe, kapıyı 15 milyon Euro'dan çaldı.
Her transfer döneminde ezeli rakiplerin birbirlerinin takip ettiği isimlerin nabzını yoklaması geleneği Kevin Danso'da da devreye girdi.
B PLANI UDİNESE'DEN JAKA BİJOL
Galatasaray, Lens kulübüne Avusturyalı stoperin şartlarını sordu. Bu ilgi sonucu Fransız ekibi fiyat konusunda ortamı ateşlemeye çalışsa da Fenerbahçe'nin transferi bitirmeye bir hayli kararlı olduğu belirtildi.
Kanarya, bitti gözüyle baktığı transferin olumsuz sonuçlanmasına karşın Udinese forması giyen stoper Jaka Bijol için de çalışmalara başladı. İtalyan kulübüne 25 yaşındaki Sloven stoperin şartları soruldu. Piyasa değeri 18 milyon Euro olan Bijol, bu sezon 20 lig maçında 1755 dakika süre alırken 2 gol-2 asistle oynadı.
Onun da Danso gibi takımıyla sözleşmesi 2027 yılında bitecek.
DANSO KİMDİR?
Augsburg altyapısında dikkat çeken 26 yaşındaki Danso, Southampton ve Fortuna Düsseldorf takımlarında forma giydikten sonra 2021 yılında 5.5 milyon Euro karşılığında RC Lens'e imza attı.
24 kez Avusturya Milli Takımı'nda ter döken 1.90'lık stoper, kulüp kariyerinde toplam 238 maça çıkarken, 16 gol ve 14 asist üretti.
Talisca'da mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, stoper arayışlarında da hedefine ulaştı. Lens'le 2027 Haziran'ına kadar sözleşmesi olan Kevin Danso için yapılan ilk teklif olumlu karşılandı. Fransız ekibinin 20 milyon Euro bonservis belirlediği 26 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe, kapıyı 15 milyon Euro'dan çaldı.
Her transfer döneminde ezeli rakiplerin birbirlerinin takip ettiği isimlerin nabzını yoklaması geleneği Kevin Danso'da da devreye girdi.
B PLANI UDİNESE'DEN JAKA BİJOL
Galatasaray, Lens kulübüne Avusturyalı stoperin şartlarını sordu. Bu ilgi sonucu Fransız ekibi fiyat konusunda ortamı ateşlemeye çalışsa da Fenerbahçe'nin transferi bitirmeye bir hayli kararlı olduğu belirtildi.
Kanarya, bitti gözüyle baktığı transferin olumsuz sonuçlanmasına karşın Udinese forması giyen stoper Jaka Bijol için de çalışmalara başladı. İtalyan kulübüne 25 yaşındaki Sloven stoperin şartları soruldu. Piyasa değeri 18 milyon Euro olan Bijol, bu sezon 20 lig maçında 1755 dakika süre alırken 2 gol-2 asistle oynadı.
Onun da Danso gibi takımıyla sözleşmesi 2027 yılında bitecek.
DANSO KİMDİR?
Augsburg altyapısında dikkat çeken 26 yaşındaki Danso, Southampton ve Fortuna Düsseldorf takımlarında forma giydikten sonra 2021 yılında 5.5 milyon Euro karşılığında RC Lens'e imza attı.
24 kez Avusturya Milli Takımı'nda ter döken 1.90'lık stoper, kulüp kariyerinde toplam 238 maça çıkarken, 16 gol ve 14 asist üretti.