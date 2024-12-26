Adil Demirbağ'dan Fenerbahçe itirafı!

Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ, Radyospor'da açıklamalarda bulundu.



RİZESPOR, METZ



Adil Demirbağ, "Konyaspor'un sözleşmeli futbolcusuyum ve Konyaspor izin vermediği sürece kimseyle görüşmem. Bu etik bir davranış olmaz. Bir şeyler varsa da menajerim görüşüyordur. Beni arayan kimse olmadı, olamaz da zaten. Ben böyle bir konuşma yapamam. Konyaspor'un başarısı için odaklandım. Konyaspor başarılı olursa Adil Demirbağ da başarılı olur. En önemli unsur Konyaspor. Geçen sezon Çaykur Rizespor ve Metz'e gitme durumum olmuştu ama transferler gerçekleşmemişti. Metz'den teklif almıştım." dedi.



FENERBAHÇE İDDİASI



İsmail Kartal döneminde Fenerbahçe ile de adı geçen 27 yaşındaki savunma oyuncusu, "İsmail Hoca ile (Kartal), Konyaspor'da çalıştım. Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde beni transfer etmek gibi bir düşüncesinin olduğunu basından takip ettim" ifadelerini kullandı.



Alanyaspor maçıyla ilgili olarak ise Adil, "Alanyaspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. İyi analiz edeceğiz. Recep Hocamız (Uçar) bu konuda çok iyi. Son dakikalarda yediğimiz gollerle puan kayıpları yaşadık. Puansal olarak bu durumu hak etmiyoruz, inşallah telafisini yapacağız. Alanya'ya 3 puan için gideceğiz. Kazandığımız takdirde kartlar yeniden dağıtılacak. Başarılı olmak zorundayız. Bunun farkındayız" diye konuştu.



Adil Demirbağ, "Konyaspor'da 5 sezonda sevinci ve üzüntüyü de yaşadım. Bazen en dipteyken yukarı sıçramak daha kolaydır. Camia ile iç içeyim. Artık onlardan biriyim. Kalbimiz birlikte çarpıyor. Taraftarımız kış koşullarına karşın bizleri desteklemeye devam ediyor. Türkiye'nin önemli camialarından birinde forma giyiyorum" dedi.



RECEP UÇAR ÖVGÜSÜ



Teknik direktör Recep Uçar'a ayrı bir parantez açan Adil Demirbağ, "Futbolda teknik direktör değişiklikleri olabiliyor. Her takımda değişiklikler sonrasında bir reaksiyon oluyor. Bizde de oldu. Recep Hoca ile ilk kez çalışıyorum. Karakter ve kişilik olarak inanılmaz iyi birisi. Antrenör olarak da çok iyi. Hem alt ligde hem de Süper Lig'de kendini kanıtlamış birisi. Konyaspor'u en iyi noktaya getirmeye çalışıyor. Onun verdiği taktikleri uygulayarak birbirimize yardımcı olacağız" şeklinde konuştu.



BU SEZON PERFORMANSI



27 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon Konyaspor ile çıktığı 16 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti. Başarılı oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor.



