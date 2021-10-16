Adeyemi'nin babası ve menajeri Bayern Münih'le görüştü!

Salzburg'un genç santrforu Karim Adeyemi'ye Bundesliga devlerinin ilgisi sürüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Adeyemi'nin babası ve menajeri Bayern Münih'le görüştü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ekim 2021 18:16
Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'da forma giyen genç golcü Karim Adeyemi için bu kez devreye Bayern Münih girdi.

19 yaşındaki futbolcunun babasının ve menajerinin bugün Bayern Münih temsilcileriyle görüştükleri belirtildi. Yapılan görüşmenin olumlu devam ettiği ancak bir sonuca varılmadığı ifade edildi.

Öte yandan golcü futbolcunun da Bundesliga'da oynamak istediği aktarıldı.

Ayrıca Adeyemi için Borussia Dortmund ve Leipzig de transfer için nabız yokluyor.

Salzburg'un ise Karim Adeyemi için 30-40 milyon euro bandında bir bonservis bedeli talep edeceği belirtildi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.