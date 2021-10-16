Adeyemi'nin babası ve menajeri Bayern Münih'le görüştü!

Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'da forma giyen genç golcü Karim Adeyemi için bu kez devreye Bayern Münih girdi.



19 yaşındaki futbolcunun babasının ve menajerinin bugün Bayern Münih temsilcileriyle görüştükleri belirtildi. Yapılan görüşmenin olumlu devam ettiği ancak bir sonuca varılmadığı ifade edildi.



Öte yandan golcü futbolcunun da Bundesliga'da oynamak istediği aktarıldı.



Ayrıca Adeyemi için Borussia Dortmund ve Leipzig de transfer için nabız yokluyor.



Salzburg'un ise Karim Adeyemi için 30-40 milyon euro bandında bir bonservis bedeli talep edeceği belirtildi.





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