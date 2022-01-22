Adem Büyük'ten tepki; "FIFA kokartı ile ödüllendirdiler"

Malatyaspor'dan Adem Büyük, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com
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Adem Büyük'ten tepki; 'FIFA kokartı ile ödüllendirdiler'
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22 Ocak 2022 15:43
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Adem Büyük'ten açıklamalar geldi. Malatyaspor'un golünü atan Adem, maçın hakemi Zorbay Küçük'ü eleştirerek şunları söyledi;

"İyi mücadele ettik. İki takımın da pozisyonları vardı. Ortada bir maçtı, iki taraf da kjazanabilirdi. Bizim de dönen toplarımız vardı. Bu hakem, kulübemize verdiği kırmızı kart, nasıl bir kırmızı kart? Çözmüş değilim! İlk yarıda bizim ofsayt olmayan pozisyonumuzu kesti, aynı pozisyonu Beşiktaş için devam ettirdi. Bana neden sarı kart verdi, anlamadım. Sanırım daha önce söylediğimiz bir laftan alınmış. Onu da FIFA kokartıyla ödüllendirmişler. Yollarına böyle devam etsinler!"

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