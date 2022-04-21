Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor, kendi sahasında Samsunspor'u ağırladı.



Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Adanaspor, 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 46. dakikada Thomas Bruns attı.



Bu sonucun ardından Adanaspor, bir maç sonra kazandı ve 44 puana yükseldi. Galibiyet özlemi 4 maça çıkan Samsunspor ise 43 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Adanaspor, Tuzlaspor deplasmanına gidecek. Samsunspor ise kendi sahasında Altınordu'yu ağırlayacak.



Stat: Yeni Adana



Hakemler: Cihan Aydın, Oğuz Kağan Çalışır, Ogün Kamacı



Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Evren Korkmaz, Roche, Fıratcan Üzüm, İbrahim Aksu (Dk 46 Bruns), Benasser (Dk. 90+3 Efe Tatlı), Celil Yüksel, İsmail Erdoğan, Tetteh (Dk. 8 Eren Karadağ, Dk. 90+6 Ahmethan Köse), Ciss



Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift, Bateau (Dk. 68 Berk Taşkın), Osman Çelik, Soner Gönül, Savicevic (Dk. 81 Cihan Kahraman), Hasan Kılıç (Dk. 81 Tallo), Ali Ülgen, Yasin Öztekin (Dk. 46 Kayamba), Fofana, Tomane



Gol: Dk. 46 Bruns (Adanaspor)



Sarı kartlar: Dk. 77 Soner Gönül, Dk. 85 Osman Çelik, Dk. 88 Cihan Kahraman (Yılport Samsunspor)





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