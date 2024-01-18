Adanaspor'da, Fenerbahçe maçı sonrası ayrılık

Adanaspor, teknik direktörü Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adanaspor'da, Fenerbahçe maçı sonrası ayrılık
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18 Ocak 2024 16:02
Son güncelleme 18 Ocak 2024 16:09
Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Adanaspor'da teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Adanaspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mustafa Kaplan ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emek için teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Msutafa Kaplan ayrılığının ardından sosyal medya hesabından şu sözlerle taraftarlara veda etti:

"Değerli Adanaspor camiası, bugün itibarıyla Adanaspor ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. 8 hafta boyunca takımın başında olduğum süreçte hep mücadele eden ve kazanmak için sahaya çıkan bir takım yaratmaya çalıştık. Hedefimiz her zaman puan ve puanlar toplamak Adanaspor'u iyi yerlere getirmekti. Ancak bazen bazı şeyler istediğiniz gibi olmuyor maalesef, Bize destek olan herkese teşekkür ediyor ve hakkımı helal ediyorum.  Bundan sonra ki maçlarda Adanaspor camiasına ve taraftarına başarılar diliyorum."

F.BAHÇE SONRASI İKİNCİ AYRILIK

Mustafa Kaplan'ın ayrılığı ile birlikte Fenerbahçe'nin ligde oynadığı Konyaspor'un ardından kupada oynadığı Adanaspor da Fenerbahçe maçından sonra teknik direktörüyle yollarını ayırmış oldu. Konyaspor, 7-1'lik Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Hakan Keleş ile sözleşmesini feshetti.

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