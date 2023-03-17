Adana Demirsporlu Furkan Soyalp: 'Hedefimiz Avrupa'ya gitmek'

Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı haftasında Adana Demirspor, cumartesi günü sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Ligde 4'üncü sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren lacivert-mavili ekip, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde Furkan Soyalp ve Benjamin Stambouli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligden çekilen Gaziantep FK'dan kadroya dahil edilen Furkan Soyalp, takımda tam bir aile ortamı bulduğunu söyledi. Takıma çabuk adapte olduğunu dile getiren Soyalp, "Sezonun geri kalanında hedefimize ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Rekabet her zaman başarıyı kamçılar. Hedefimiz Avrupa ve takımda rekabet olması hem oynayanın hem oynamayanın kendini daha fazla zorlaması anlamına gelir. Bu nedenle bu ortamın olmasından dolayı mutluyum. Bu süreçte herkes önce kendini, sonra arkadaşını zorlayacak ve başarı için daha çok mücadele edecek. Hedefim bu yıl takımla beraber Avrupa'ya gitmek ve Avrupa kupalarında yer almak. Takıma verebileceğimin maksimumunu vermek istiyorum. Bu hafta Antalyaspor maçımız var ve bu süreçte istemediğimiz sonuçlar aldık. Ümraniyespor ve Trabzonspor maçı beklediğimizin dışında geçti. Antalya maçıyla beraber yeniden bir seri yakalamak istiyoruz. Bunun için iyi çalışıyoruz. Bu maçta hem kendi sahamızda hem de taraftarımızın önünde iyi bir skor almak istiyoruz" ifadelerini kullandı