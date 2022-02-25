Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Vincenzo Montella'nın takımı Adana Demirspor ile Nuri Şahin'in çalıştırdığı Fraport TAV Antalyaspor kozlarını paylaştı.



5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 45 yaparken, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Antalyaspor da 32 puana ulaşarak 5 maçlık yenilmezlik serisi elde etti.



Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor ise Sivasspor'u ağırlayacak.





İLGİLİ VİDEO