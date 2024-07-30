Adana Demirspor'un İran ekibi Tractor FC ile yapacağı hazırlık maçı iptal edildi.



Maç iptalinin ardından Adana Demirspor'dan açıklama geldi:



"İran temsilcisi Tractör ile oynanması gereken hazırlık maçı, rakip takımın maç kurallarına uymaması (Maç saatine geç kalması ve kurallara uygun forma getirmemesi) dolayısıyla iptal edildiğinden, takımımız kendi arasında hazırlık maçı oynamıştır. Mavi Takım, Yusuf Barasi'nin attığı iki golle sahadan 2-0 galip ayrılmıştır."

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