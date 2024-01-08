Adana Demirspor'dan sakatlık açıklaması

Adana Demirspor'da son oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Yusuf Sarı'nın iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
İşte Adana Demirspor'un açıklaması:
"Futbolcumuz Yusuf Sarı'nın 06.01. 2024 tarihinde oynadığımız RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sol üst arka adale grubu sakatlığına yönelik MR görüntülenmesi 08.01.2024 tarihinde yapılmıştır.
Futbolcumuzun MR değerlendirmesinde; Hamstring kas grubuna ait biseps femoris kasında fazla gerilmeye bağlı hasar/yırtık tespit edilmiştir.
Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır ve 2 hafta sahalardan uzak kalacaktır."
İşte Adana Demirspor'un açıklaması:
"Futbolcumuz Yusuf Sarı'nın 06.01. 2024 tarihinde oynadığımız RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sol üst arka adale grubu sakatlığına yönelik MR görüntülenmesi 08.01.2024 tarihinde yapılmıştır.
Futbolcumuzun MR değerlendirmesinde; Hamstring kas grubuna ait biseps femoris kasında fazla gerilmeye bağlı hasar/yırtık tespit edilmiştir.
Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır ve 2 hafta sahalardan uzak kalacaktır."
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