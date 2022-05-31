Adana Demirspor'dan iki transfer

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Yusuf Sarı ve son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen kaleci Ertaç Özbir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Adana Demirspor'dan iki transfer
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31 Mayıs 2022 20:22
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, iki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Akdeniz temsilcisi, Çaykur Rizespor'dan ayrılan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Adana Demirspor, ayrıca, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.





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