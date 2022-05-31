Adana Demirspor'dan iki transfer

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, iki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Akdeniz temsilcisi, Çaykur Rizespor'dan ayrılan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Adana Demirspor, ayrıca, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Akdeniz temsilcisi, Çaykur Rizespor'dan ayrılan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Adana Demirspor, ayrıca, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ