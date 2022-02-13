Adana Demirspor, Beşiktaş maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayacak Adana Demirspor, bu maçın hazırlıklarını bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Beşiktaş maçına hazır
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13 Şubat 2022 18:13
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Sakatlığı süren Simon Deli, takımdan ayrı koştu.

Adana Demirspor ile Beşiktaş pazartesi saat 20.00'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

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