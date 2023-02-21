Adana Demirspor ayrılığı açıkladı

Süper Lig'de Adana Demirspor, Gökhan Töre ile yollarını ayırdı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Gökhan Töre'nin kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.



Bu sezonun başında Adana Demirspor'a transfer olan Gökhan Töre, 5 maçta süre alırken 2 asist kaydetmişti.



Adana Demirspor'dan önceki gün yapılan açıklamada, Club Guarani'den Jorge Emanuel Morel Barrios ve Gaziantep FK'dan Furkan Soyalp'in 2022/23 sezonunun sonuna kadar kiralandığı belirtilmişti.





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