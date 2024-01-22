Adana Demirspor'a bambaşka bir Beşiktaş!

Trendyol Süper Lig'de önceki akşam Pendikspor karşısında alınan 4-0'lık yenilgi, Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos'u çılgına çevirdi.
Maçın ardından yaptığı açıklamada, "Taraftarımızdan da sonuçtan dolayı özür diliyorum. Kaybetmek her zaman kötüdür. Ben şu an utanç duyuyorum. Kimin geleceği, gideceği konusundan daha da önemli olan oyunumuzu nasıl düzelteceğimiz. Önümüzde Adana Demirspor müsabakası var. Oyuncularım o maça başları dik olarak çıkacaklar ve galibiyet için ellerinden geleni yapacaklar. Bu durumda pozitif düşünmek çok zor. Ama ben ve oyuncularım böyle bir skor ile bir daha karşılaşmamamız gerektiğinin bilincindeyiz. Beşiktaş inişli çıkışlı bir performans sergileyemez" ifadelerini kullanan Santos'un, maçın ardından soyunma odasında oyuncularını sert şekilde uyardığı öğrenildi. Portekizli hoca bu kapsamda, Adana Demirspor mücadelesinde yenilgisinin faturasını kestiği 4 futbolcunun yerine oynatacağı oyuncuları hazırlayacak.
STOPERDE TAYYİP-NECİP İKİLİSİ
Adana Demirspor maçıyla beraber çıkışa geçmeleri gerektiğinin altını çizen Portekizli teknik adam, kadroda değişikliğe imza atacak. Santos'un, Pendikspor karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği; Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Umut Meraş ve Cenk Tosun'u, Adana Demirspor müsabakasında kulübeye çekmesi bekleniyor.
Deneyimli hocanın, stoper ikilisini Tayyip Talha Sanuç ve Necip Uysal ile oluşturup, sol bekte Bakhtiyor Zaynutdinov'a, sağ bekte ise yeni transfer Jonas Svensson'a görev vermesi planlanıyor.
Orta sahada; Gedson Fernandes, Salih Uçan ve Demir Ege Tıknaz, hücumda ise; Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Jackson Muleka'nın başlayacağı tahmin ediliyor.
Maçın ardından yaptığı açıklamada, "Taraftarımızdan da sonuçtan dolayı özür diliyorum. Kaybetmek her zaman kötüdür. Ben şu an utanç duyuyorum. Kimin geleceği, gideceği konusundan daha da önemli olan oyunumuzu nasıl düzelteceğimiz. Önümüzde Adana Demirspor müsabakası var. Oyuncularım o maça başları dik olarak çıkacaklar ve galibiyet için ellerinden geleni yapacaklar. Bu durumda pozitif düşünmek çok zor. Ama ben ve oyuncularım böyle bir skor ile bir daha karşılaşmamamız gerektiğinin bilincindeyiz. Beşiktaş inişli çıkışlı bir performans sergileyemez" ifadelerini kullanan Santos'un, maçın ardından soyunma odasında oyuncularını sert şekilde uyardığı öğrenildi. Portekizli hoca bu kapsamda, Adana Demirspor mücadelesinde yenilgisinin faturasını kestiği 4 futbolcunun yerine oynatacağı oyuncuları hazırlayacak.
STOPERDE TAYYİP-NECİP İKİLİSİ
Adana Demirspor maçıyla beraber çıkışa geçmeleri gerektiğinin altını çizen Portekizli teknik adam, kadroda değişikliğe imza atacak. Santos'un, Pendikspor karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği; Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Umut Meraş ve Cenk Tosun'u, Adana Demirspor müsabakasında kulübeye çekmesi bekleniyor.
Deneyimli hocanın, stoper ikilisini Tayyip Talha Sanuç ve Necip Uysal ile oluşturup, sol bekte Bakhtiyor Zaynutdinov'a, sağ bekte ise yeni transfer Jonas Svensson'a görev vermesi planlanıyor.
Orta sahada; Gedson Fernandes, Salih Uçan ve Demir Ege Tıknaz, hücumda ise; Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Jackson Muleka'nın başlayacağı tahmin ediliyor.