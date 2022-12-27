Adana Demirspor, 40 milyon Euro'luk yıldız futbolcunun peşinde!

Son olarak Karagümrük'ü de yenerek Süper Lig 'de zirve adayı haline gelen Adana Demirspor, gözünü ara transfer dönemine çevirdi. İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile bu sezon tek mağlubiyet alan ve şampiyonluk iddiasıyla yola devam eden Adana Demirspor, transfer sezonuna damga vuracak bir hamleye hazırlanıyor.Çıtayı yükselterek yarışa ortak olmak isteyen Güney ekibi, transferde kesenin ağzına açacak. Adana Demirspor bu doğrultuda dünyaca ünlü bir yıldızı transfer etmek için harekete geçti.Kadrosunda Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Kevin Rodrigues gibi yıldız isimleri bulunduran Adana ekibi, geçtiğimiz sezon da Mario Balotelli'yi kadrosuna katmıştı.Balotelli transferiyle birlikte büyük ses getiren Adana Demirspor, bu sezonun başında İtalyan golcüyle yollarını ayırdı. Adana Demirspor yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2 milyon 620 bin avro karşılığında Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz." denilmişti.Sion ile 2025 yılına kadar anlaşma sağlayan Balotelli, yeni kulübünden yıllık 3 milyon Euro kazanıyor. Bu sezon Süper Lig'de 2 maçta 72 dakika sahada kalan golcü oyuncu, geçen sezon ise 33 maçta 19 gol 4 asistlik katkı sağladı.Balotelli'nin ardından takımın gol yükünü çekmek için transfer edilen Artem Dzyuba ise beklenen performansı gösteremedi. Zenit'ten ayrılan, ardından sezon başında Adana Demirspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Rus forvet Artem Dzyuba'nın sözleşmesi kasım ayı başında karşılıklı olarak feshedildi. Mavi lacivertli ekipte 5 maça çıkan Dzyuba, ligde sadece Fenerbahçe 'ye gol atma başarısı gösterdi.İtalyan golcüsü Balotelli'den maksimum verim alan Adana Demirspor, bir dünya yıldızı için daha kolları sıvadı. Adana'nın dev transfer girişimini İtalyan gazeteci duyurdu.Mavi Şimşekler'in listesinde yine dünyaca ünlü yıldızlar var. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten Adana Demirspor, Chelsea'nin bonservisine 40 milyon Euro ödediği Tiemoue Bakayoko'nun peşine düştü.İtalyan gazeteci Nico Schira'nın duyurduğu habere göre; Adana Demirspor, bonservisi Chelsea'de olan ve Milan'da kiralık olarak oynayan Tiemoue Bakayoko için ciddi şekilde devrede.Oynama şansı az olduğu için Milan'dan ayrılma kararı alan Bakayoko ile ilgili Demirspor'un teklifini yaptığı ve haber beklediği ifade ediliyor.Rennes altyapısından yetişen 28 yaşındaki oyuncu, Monaco'ya transfer olmuş ancak asıl çıkışını Chelsea'ya transfer olarak gerçekleştirmişti. Bakayoko Milan'a kiralanmış ve geri dönmüş, sonrasında Napoli'ye kiralık olarak gitmişti. Fransız orta saha Chelsea'de dönse de burada çok fazla durmadan yeniden Milan'a bu sefer 2 yıllığına kiralanmıştı.