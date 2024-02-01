Adana Demirspor, 2 transferi birden açıkladı

Adana Demirspor, Breyton Fougeu ve Abat Aymbetov'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, 2 transferi birden açıkladı
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01 Şubat 2024 23:14
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, hücum hattına iki takviye birden yaptı.

Adana Demirspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki Fransız santrfor Breyton Fougeu ile aynı mevkide görev alan 28 yaşındaki Abat Aymbetov kadroya dahil edildi.

Adana ekibi, Fougeu ile 2,5+1 senelik anlaşma sağlarken Kazak Aymbetov'u ise 1,5+1 yıllığına renklerine bağladı.

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