Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Murat Tuğberk Curbay, Murat Ergin Gözütok



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Gökhan Gül (Dk. 73 Sadiku), Fall, Hajradinovic (Dk. 90 Omeruo), Aytaç Kara (Dk. 73 Cafu), Ben Ouanes, Da Costa



Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Manev, Semih Güler, Gravillon, Abdulsamet Burak (Dk. 77 Salih Kavrazlı), Yusuf Sarı (Dk. 63 Tayfun Aydoğan), Maestro, Bünyamin Balat, Alioui, Yusuf Barası (Dk. 86 İzzet Çelik), Aymbetov (Dk. 63 Ali Yavuz Kol)



Goller: Dk. 30 Hajradinovic, Dk. 59 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 64 Yusuf Barası, Dk. 90+3 Manev (Adana Demirspor)



Sarı kart: Dk. 57 Gökhan Gül (Kasımpaşa)





Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 berabere bitti.Kasımpaşa, 30. dakikada Hajradinovic ve 59. dakikada Nuno Da Costa'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Golcü oyuncu Nuno Da Costa, Kasımpaşa formasıyla üst üste dördüncü maçında da gol atarak kariyerinde bir ilki başardı.Adana Demirspor'da geri dönüşün ateşi 65. dakikada yandı. Sahneye çıkan Yusuf Barasi farkı bire indirdi. Maçta son sözü 90+3'te Manev söyledi. Şık bir vuruş yapan Manev, skora dengeyi getirdi ve takımına puanı kazandırdı.Karşılaşmada Adana Demirspor, 13. dakikada Yusuf Sarı ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, puanını 2 yaptı. Adana Demirspor ise ilk puanını alarak 1 puana yükseldi.Ligin bir sonraki maçında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.13. dakikada Adana Demirspor penaltıdan yararlanamadı. Yasin Özcan'ın ceza sahasının sol kanadında Gravillon'a müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Yusuf Sarı'nın kullandığı penaltıda kaleci Gianniotis topu çeldi.17. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında savunma arkasına sarkan Aymbetov, ceza sahası içi sağ çaprazından şut çekti. Meşin yuvarlak, yandan auta gitti.30. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Adana Demirspor savunmasının hatalı pası sonrası Aytaç Kara, meşin yuvarlağı Da Costa'ya indirdi. Da Costa'nın altıpas çizgisi önüne çıkardığı topta Hajradinovic, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.45+2. dakikada Da Costa'nın ceza sahasına getirdiği topta Fall, dönerek vuruşunu yaptı ancak kaleci Deniz Eren, meşin yuvarlağı çeldi.59. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ben Ouanes'in pasında ceza sahasının sol kanadında topla buluşan Rodrigues, altıpasa doğru orta açtı. Da Costa, bu ortada topa kafa vurarak fileleri havalandırdı: 2-0.64. dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Ali Yavuz Kol'un sol kanattan açtığı ortada Yusuf Barası, ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.76. dakikada atılan uzun pas sonrası ceza sahasının sol kanadında topla buluşan Cafu, ceza yayındaki Hajradinovic'e pasını çıkardı. Hajradinovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Deniz Eren Dönmezer, meşin yuvarlağı kontrol etti.90+3. dakikada Adana Demirspor, beraberliği yakaladı. Ali Yavuz Kol'un ceza sahası sağ kanadından çıkardığı topta Manev, ceza sahası dışı sağ çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.