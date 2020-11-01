Hollanda Ligi'nin 7. haftasında Ajax ile Fortuna Sittard karşı karşıya geldi.



Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmayı Ajax 5-2 kazanarak liderliğini sürdürdü ancak Acun Ilıcalı'nın takımı bu sezon henüz 3 puanla tanışamadı.



Ajax'a galibiyeti getiren golleri 32 ve 45. dakikada Klaasen, 74. dakikada Brobbey, 86. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 90+5'te Quincy Promes kaydetti. Fortuna Sittard'ın 7. ve 90+6. dakikalarda George Cox ile bulduğu goller ise teselliden öteye gidemedi.



Bu sonucun ardından Fortuna Sittard 2 puanda kalarak bu haftayı da son sırada tamamladı. Ajax ise 15 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.



