Acun Ilıcalı'nın takımı bu hafta da kazanamadı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hollanda'nın Fortuna Sittard kulübü, ligin 7. hafta maçında Ajax'a 5-2 yenilerek bu hafta da galibiyetle tanışamadı.

, Fotoğraf; EPA
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Acun Ilıcalı'nın takımı bu hafta da kazanamadı
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31 Ekim 2020 23:55
Hollanda Ligi'nin 7. haftasında Ajax ile Fortuna Sittard karşı karşıya geldi.

Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmayı Ajax 5-2 kazanarak liderliğini sürdürdü ancak Acun Ilıcalı'nın takımı bu sezon henüz 3 puanla tanışamadı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 32 ve 45. dakikada Klaasen, 74. dakikada Brobbey, 86. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 90+5'te Quincy Promes kaydetti. Fortuna Sittard'ın 7. ve 90+6. dakikalarda George Cox ile bulduğu goller ise teselliden öteye gidemedi.

Bu sonucun ardından Fortuna Sittard 2 puanda kalarak bu haftayı da son sırada tamamladı. Ajax ise 15 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.



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