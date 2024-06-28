Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de savunmaya yapılacak takviyeyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Geçen sezonun ikinci devresinde Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Çağlar Söyüncü'yü kalıcı olarak kadrosuna katmak isteyen Sarı-lacivertli ekibin Atletico Madrid ile görüşmeleri sürüyor.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Çağlar Söyüncü, 27 Haziran Perşembe günü sarı-lacivertlilerin yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco'yla kulüpte bir araya geldi.
Fenerbahçe, 28 yaşındaki Çağlar Söyüncüyü'nün transferini kesin olarak gerçekleştirmek isterken, Atletico Madrid'le pazarlıkların devam ettiği ortaya çıktı.
Avrupa'da çok fazla talibi olan Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de kalmak isterken, bu konuda ne kadar kararlı olduğunu kulübü Atletico Madrid'e de bildirdi.
16 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkan Çağlar Söyüncü bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
Geçen sezonun ikinci devresinde Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Çağlar Söyüncü'yü kalıcı olarak kadrosuna katmak isteyen Sarı-lacivertli ekibin Atletico Madrid ile görüşmeleri sürüyor.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Çağlar Söyüncü, 27 Haziran Perşembe günü sarı-lacivertlilerin yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco'yla kulüpte bir araya geldi.
Fenerbahçe, 28 yaşındaki Çağlar Söyüncüyü'nün transferini kesin olarak gerçekleştirmek isterken, Atletico Madrid'le pazarlıkların devam ettiği ortaya çıktı.
Avrupa'da çok fazla talibi olan Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de kalmak isterken, bu konuda ne kadar kararlı olduğunu kulübü Atletico Madrid'e de bildirdi.
16 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkan Çağlar Söyüncü bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU