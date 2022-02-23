İngiltere Championship'te 34. hafta karşılaşmasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve teknik direktörlüğünü Shota Arveladze'nin yaptığı Hull City, Barnsley'i ağırladı.



MKM Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Barnsley'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Styles ve 45+2. dakikada Morris kaydetti.



Bu sonucun ardından kazanamama serisi 6 maça çıkan Hull City, 34 puanla 20. sırada yer aldı. Son 3 haftada 2. galibiyetini alan Barnsley ise son sırada yer buldu.



Hull City, gelecek hafta Peterborough deplasmanına gidecek. Barnsley ise Middlesbrough'yu ağırlayacak.





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