Acun Ilıcalı'nın takımı, mağlubiyetten kurtulamadı

İngiltere Championship'te 34. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, konuk ettiği Barnsley'e 2-0 mağlup oldu ve kazanamama serisi 6 maça çıktı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Acun Ilıcalı'nın takımı, mağlubiyetten kurtulamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2022 01:02
İngiltere Championship'te 34. hafta karşılaşmasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve teknik direktörlüğünü Shota Arveladze'nin yaptığı Hull City, Barnsley'i ağırladı.

MKM Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Barnsley'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Styles ve 45+2. dakikada Morris kaydetti.

Bu sonucun ardından kazanamama serisi 6 maça çıkan Hull City, 34 puanla 20. sırada yer aldı. Son 3 haftada 2. galibiyetini alan Barnsley ise son sırada yer buldu.

Hull City, gelecek hafta Peterborough deplasmanına gidecek. Barnsley ise Middlesbrough'yu ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.