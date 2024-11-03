Acun Ilıcalı: "Her hakemle ilgili kaygım var"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trabzonspor maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı: 'Her hakemle ilgili kaygım var'
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03 Kasım 2024 01:02
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli kulübün yeni takım otobüsünü teslim aldığı perşembe günü Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu. Ilıcalı'nın röportajı cumartesi gecesi yayınlanan programda ekrana geldi.

Acun Ilıcalı, "Acun Bey direksiyona geçtiniz. Hedef şampiyonluk mu?" sorusunun ardından, "Otobüsün direksiyonuna geçtim. Takımın direksiyonunda hocamız var. İnşallah güzel günleri onunla yaşayacağız." dedi.



Trabzonspor ile geçen sezon deplasmanda oynanan maçta yaşanan olaylar hatırlatılan sarı-lacivertli idareci, "Trabzonspor seyircisini yıllardan beri tanıyorum. O maçta iyi bir günlerinde değildi. Hakemin de olaylara yol verdiğini düşünüyorum. Ana suçlusunun maçı yönetmesi gereken hakem olduğunu düşünüyorum. Çok daha erken tatil olabilirdi. Trabzonspor seyircisi maçın oynanmasını istemediği için o gün bir davranış içindeydi. Olabilir, dünyanın her yerinde yaşanıyor ama olaylar başka yere gitti. Bu sene öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

"HER HAKEMLE İLGİLİ KAYGIM VAR"

Trabzonspor maçına hakem Oğuzhan Çakır'ın atanması sorulan Acun Ilıcalı, "Hakemler hakkında ne diyeyim ki... Konuşmayayım yoksa hakemlere ayıp olacak. Son hafta sonundan sonra anlamakta zorluk çekiyorum. Herhangi birisi de gelse çok zor anlam verir. Kasten mi oluyor, anlamadım ki, hatayı anlarız da hatanın da limiti olmaz mı? Benim Türkiye'deki her hakemle ilgili kaygım var." sözlerini sarf etti.

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