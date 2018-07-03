Transferde ismi Galatasaray ile anılan Uruguaylı forvet, Rus takımıile imza aşamasına geldi.Hull City'den ayrıldıktan sonra bonservisi elinde bulunan 27 yaşındaki golcününü menajeri Pablo Bentancourt, transfer hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Pablo Bentancourt, ''Hernandez, henüz CSKA'nın oyuncusu değil ama CSKA'dan güzel bir teklif aldık, bu ilgiden memnunuz. Biraz bekleyelim...'' sözlerini kullandı.Transfer edilmesi halinde bonservis ücreti ödenmeyecek olan golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon Hull City formasıyla 10 maça çıkarken 8 gol ve 2 asist üretmişti.