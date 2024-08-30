Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi masa tenisinde bronz madalya kazandı

Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, Paris 2024'te para masa tenisi çiftler MD 8 sınıfında bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi masa tenisinde bronz madalya kazandı
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30 Ağustos 2024 19:31
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisi çiftler kategorisinde Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, MD 8 sınıfında bronz madalya kazandı.

South Paris Arena 4'te gerçekleştirilen para masa tenisi müsabakalarında 6 numaralı seribaşı olan Abdullah-Nesim ikilisi, yarı finalde 2 numaralı seribaşı Almanya'dan Valentin Baus-Thomas Schmidberger'le karşılaştı.

Rakiplerine 6-11, 11-7, 11-3, 11-2 ve 11-3 yenilen milli sporcular, bronz madalya aldı.

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