Abdullah Avcı'yı kızdıran performans!

Abdullah Avcı, Erzurum'dan beraberlikle dönülmesinin yanı sıra maç içerisinde sadece bir net gol pozisyonuna girilmesine tepki gösterdi.

Haber; Takvim
Abone Ol
Abdullah Avcı'yı kızdıran performans!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2021 10:07
Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, Erzurum'dan beraberlikle dönülmesinin yanı sıra maç içerisinde sadece bir net gol pozisyonuna girilmesi nedeniyle öfkeli…

Son haftalarda bazı oyuncuların form grafiğinin önemli oranda düştüğünü gözlemleyen teknik direktör Avcı, maçın ardından soyunma odasında da bu duruma tepki gösterdi.

Oyuncularına toparlanmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Avcı, kalan haftalar öncesi ise radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Tecrübeli hoca, Ankaragücü maçında farklı bir 11 deneyebilir.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.