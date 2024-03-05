Abdullah Avcı: ''Olmayacak şey başımıza geldi''

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, 3-1 kaybedilen Corendon Alanyaspor maçının ardından açıklama yaptı.
Karşılaşmanın ardından flaş röportajda konuşan deneyimli teknik adam, şu sözleri kullandı;
"Çok iyi oynadığımız bir ilk yarıyı 2-0 geride kapattık. Pozisyonlarımız var. Bir tanesi olacak şey değil. İkinci gol hiç sahada karşılaşmadığımız pozisyon. Oyunun içinde bunlar var, hatalar olabiliyor. İlk gelen top gol oldu. İkinci yarı itibariyle, bir gol bile bizi oyuna ortak edecekti. Tekrarlı hücum yapmalıydık. Zaman zaman yaptık, zaman zaman yapamadık. Fırsatlar geldi, rakibe fırsatlar verdik. Oyunun bütününde hak etmedik. Oyun olarak kaybetmedik ama skor olarak kaybettik. Çok olmayacak bir şey, hepsi bir maçta başımıza geldi. Oyunun karşılığını alamadık. Yapacak bir şey yok. Bu dalgalanmalar olacak. Hedefimize emin adımlarla gitmeye çalışacağız. Hedefler devam ediyor. Alanyaspor'a ve Fatih Hoca'ya başarılar"
BASIN TOPLANTISI
Abdullah Avcı, basın toplantısında, "Maçtan önce de karşımızda organizasyon takımı olduğunu söylemiştim. Özellikle hem top bizdeyken hem rakipteyken buna çalışmıştık. Oyun istediğimiz gibi oldu. Baskılı başladık. Doğru baskılarla fırsatlar da yakaladık. Rakip ilk çıktığında baskıyı kırıp ilk topta golü buldu. Sonrasında da belki futbol sahalarında çok ender rastlanacak ikinci bir kırılma golü yedik. İlk yarıda %70 topa sahip olarak oynadık. Rakip kaleye 13 tane şut atmışız, onlar 5 şut atmış ama devre arasına 2-0 geride girdik. Bu çok enteresan ve çok kolay olabilecek bir durum değil. Oyunu aynı devam ettirebilsek 75. dakikalarda bile gol atsak tekrardan ortak olabileceğimizi düşünüyorduk. Rakip 5'li savunmaya döndü, biz de ona göre hamleler yaptık. Oyunun içinde kalarak sonuna kadar devam ettirmemiz gerekiyordu. Zaman zaman oyuna girdik ama ikinci yarıda çok fazla oyundan kopma anlarımız oldu. Geçişler verdik. Üçüncü gol de VAR'dan oldu. Tamamının bir sezonda olabileceği şanssızlıkları bir maç içerisinde yaşadık. Yapacak bir şey yok. Güçlü oyunumuzun üzerine biraz daha koyarak devam edeceğiz. Bu dalgalanmalar zaman zaman olacak. Cumartesi günü bir lig maçı var, bunu tedavi edebilecek bir durumu oluşturabiliriz. Lig hedefi aynı şekilde devam ediyor ve yerinde duruyor. Türkiye Kupası hedefi de aynı şekilde. Buradan çıkaracağımız olumlu olumsuz konu başlıkları var. Analizini en iyi şekilde yaparak devam edeceğiz. Alanyaspor'u ve Fatih hocayı tebrik ediyor, kalan maçlarda başarılar diliyoruz" sözlerini sarf etti.
Deneyimli teknik adam, çok talihsiz bir maç olduğunun altını çizerek, "Paul Onuachu uzun zamandır yok. Sadece bu maçlık bir durum değil. Ortalama 1.5 aydır yok. Bu zamana kadar çoğu maçı Enis Destan ile oynadık. Onuachu bizim için önemli bir oyuncu ama şu an itibariyle yok. Onuachu niye var ya da niye yok konusunu konuşamayız. Mevcuttaki durumda en iyisini yapmalıyız. Fountas ve Umut Bozok'u oyuna alıp 2 forvet şeklinde bir hamle yaptık. Oyun olarak yukarı çıkan bir durum var. Çok talihsiz bir maç yaşandı diye düşünüyorum. Oyunun 60 dakikalık bölümünde tamamen üstün olan taraf bizdik. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. Önümüzde Karagümrük maçı var, ona hazırlanacağız. Lig üçüncülüğü hedefinde duruyoruz. Kayıplar ve iniş çıkışlar olacak. Yolumuza devam ediyoruz. Bugün itibariyle skor anlamında olmasa da oyun olarak karalar bağlayacak bir durumun olmadığını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.
Abdullah Avcı, açıklamalarının son bölümünde şu cümleleri kullandı: "Fatih Tekke hoca ile maçtan önce konuştuk. Zaman zaman telefonla da görüşüyoruz. Hem oyunculuğuna hem de hocalığına son derece saygı duyuyorum. Bu işe kafasını veriyor ve iyi çalışmalar sergiliyor. Onlar da düşmemeye oynuyorlar. Kritik bir müsabaka idi. Belki nefes alabilecekleri bir durum oluştu. Biz de daha önce de belirttiğim üzere hem lig üçüncülüğü hem de Ziraat Türkiye Kupası hedefimizde duruyoruz. Bildiğiniz üzere transfer de yapmadık, sadece 1 tane yaptık. Mevcut oyuncularımızdan en iyi performansı alıp önümüzdeki yılların planlamasını yapıyoruz."
Karşılaşmanın ardından flaş röportajda konuşan deneyimli teknik adam, şu sözleri kullandı;
"Çok iyi oynadığımız bir ilk yarıyı 2-0 geride kapattık. Pozisyonlarımız var. Bir tanesi olacak şey değil. İkinci gol hiç sahada karşılaşmadığımız pozisyon. Oyunun içinde bunlar var, hatalar olabiliyor. İlk gelen top gol oldu. İkinci yarı itibariyle, bir gol bile bizi oyuna ortak edecekti. Tekrarlı hücum yapmalıydık. Zaman zaman yaptık, zaman zaman yapamadık. Fırsatlar geldi, rakibe fırsatlar verdik. Oyunun bütününde hak etmedik. Oyun olarak kaybetmedik ama skor olarak kaybettik. Çok olmayacak bir şey, hepsi bir maçta başımıza geldi. Oyunun karşılığını alamadık. Yapacak bir şey yok. Bu dalgalanmalar olacak. Hedefimize emin adımlarla gitmeye çalışacağız. Hedefler devam ediyor. Alanyaspor'a ve Fatih Hoca'ya başarılar"
BASIN TOPLANTISI
Abdullah Avcı, basın toplantısında, "Maçtan önce de karşımızda organizasyon takımı olduğunu söylemiştim. Özellikle hem top bizdeyken hem rakipteyken buna çalışmıştık. Oyun istediğimiz gibi oldu. Baskılı başladık. Doğru baskılarla fırsatlar da yakaladık. Rakip ilk çıktığında baskıyı kırıp ilk topta golü buldu. Sonrasında da belki futbol sahalarında çok ender rastlanacak ikinci bir kırılma golü yedik. İlk yarıda %70 topa sahip olarak oynadık. Rakip kaleye 13 tane şut atmışız, onlar 5 şut atmış ama devre arasına 2-0 geride girdik. Bu çok enteresan ve çok kolay olabilecek bir durum değil. Oyunu aynı devam ettirebilsek 75. dakikalarda bile gol atsak tekrardan ortak olabileceğimizi düşünüyorduk. Rakip 5'li savunmaya döndü, biz de ona göre hamleler yaptık. Oyunun içinde kalarak sonuna kadar devam ettirmemiz gerekiyordu. Zaman zaman oyuna girdik ama ikinci yarıda çok fazla oyundan kopma anlarımız oldu. Geçişler verdik. Üçüncü gol de VAR'dan oldu. Tamamının bir sezonda olabileceği şanssızlıkları bir maç içerisinde yaşadık. Yapacak bir şey yok. Güçlü oyunumuzun üzerine biraz daha koyarak devam edeceğiz. Bu dalgalanmalar zaman zaman olacak. Cumartesi günü bir lig maçı var, bunu tedavi edebilecek bir durumu oluşturabiliriz. Lig hedefi aynı şekilde devam ediyor ve yerinde duruyor. Türkiye Kupası hedefi de aynı şekilde. Buradan çıkaracağımız olumlu olumsuz konu başlıkları var. Analizini en iyi şekilde yaparak devam edeceğiz. Alanyaspor'u ve Fatih hocayı tebrik ediyor, kalan maçlarda başarılar diliyoruz" sözlerini sarf etti.
Deneyimli teknik adam, çok talihsiz bir maç olduğunun altını çizerek, "Paul Onuachu uzun zamandır yok. Sadece bu maçlık bir durum değil. Ortalama 1.5 aydır yok. Bu zamana kadar çoğu maçı Enis Destan ile oynadık. Onuachu bizim için önemli bir oyuncu ama şu an itibariyle yok. Onuachu niye var ya da niye yok konusunu konuşamayız. Mevcuttaki durumda en iyisini yapmalıyız. Fountas ve Umut Bozok'u oyuna alıp 2 forvet şeklinde bir hamle yaptık. Oyun olarak yukarı çıkan bir durum var. Çok talihsiz bir maç yaşandı diye düşünüyorum. Oyunun 60 dakikalık bölümünde tamamen üstün olan taraf bizdik. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. Önümüzde Karagümrük maçı var, ona hazırlanacağız. Lig üçüncülüğü hedefinde duruyoruz. Kayıplar ve iniş çıkışlar olacak. Yolumuza devam ediyoruz. Bugün itibariyle skor anlamında olmasa da oyun olarak karalar bağlayacak bir durumun olmadığını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.
Abdullah Avcı, açıklamalarının son bölümünde şu cümleleri kullandı: "Fatih Tekke hoca ile maçtan önce konuştuk. Zaman zaman telefonla da görüşüyoruz. Hem oyunculuğuna hem de hocalığına son derece saygı duyuyorum. Bu işe kafasını veriyor ve iyi çalışmalar sergiliyor. Onlar da düşmemeye oynuyorlar. Kritik bir müsabaka idi. Belki nefes alabilecekleri bir durum oluştu. Biz de daha önce de belirttiğim üzere hem lig üçüncülüğü hem de Ziraat Türkiye Kupası hedefimizde duruyoruz. Bildiğiniz üzere transfer de yapmadık, sadece 1 tane yaptık. Mevcut oyuncularımızdan en iyi performansı alıp önümüzdeki yılların planlamasını yapıyoruz."