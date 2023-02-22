Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, UEFA Konferans Ligi'nde 1-0 kazanılan maçın rövanşında Basel'i elemek için planlarını yaptı.



Büyük karşılaşmalar öncesindeki analizleriyle rakiplerinin eksiklerini açığa çıkaran deneyimli çalıştırıcı yine dersine çalıştı. Hem ilk maçın görüntülerini hem de Basel'in lig karşılaşmasını takip eden Avcı, rakibin güçlü ve zayıf yönlerini çıkardı. Turu geçmenin şifrelerini belirledi. Bunları öğrencilerine de aktardı.



Başarılı çalıştırıcı, oyuncularına "Oyun planına sadık kalın. Son düdüğe kadar sabırlı şekilde oynayın. Riski onlar alsın" şeklinde konuştu.



"BİR GOL ONLARI YIKAR"



Abdullah Avcı, ilk karşılaşmayı gol yemeden kazandıkları için büyük bir avantaja sahip olduklarını öğrencilerine aktardı. Avcı, "Atacağımız bir gol onları psikolojik olarak yıkar. Sabırlı olursak bu maçta tehlikeli pozisyonlar bulacağız. Burada yapacağımız doğru tercihlerle turu koparabiliriz. Onların risk alacağı bölümler bizim gole en yakın olduğumuz anlar olacak" açıklamasını yaptı.





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