Abdullah Avcı: 'Kazanma alışkanlığı sağlamalıyız'

Abdullah Avcı yönetiminde 3 maçın ikisini kazanıp, sonuncusunda berabere kalan Trabzonspor, bugün deplasmanda Kayserispor'u yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda ise 1 oyuncunun Kovid-19 testi dün pozitif çıktı.



ÇOK ÇALIŞIYORUZ ÇOK İSTİYORUZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, göreve geldikleri günden itibaren takımı hak ettiği yere taşıyabilmek adına mesai harcadıklarını söyledi. Deneyimli hoca, "Ne yapmak istediğimizi, neleri değiştirmeyi amaçladığımızı oyuncularımıza anlatıyoruz. Onlar da antrenmanlarda verdikleri tepkilerle bu değişimi ve gelişimi istediklerini bize gösteriyorlar. Karşılıklı kazanımlar içerisindeyiz. Trabzonspor'da göreve başladığımız ilk günden itibaren takıma aşılamak için uğraş verdiğimiz, 'Kazanma alışkanlığı sağlamalıyız' mantığını sürdürüyoruz. Kayserispor maçına da bu mantalite ile çıkacağız" diye konuştu.



SOLA İKİ ADAY

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Djaniny ile Plaza Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Sol arka adalesinde gerilme olan ve oynayıp oynayamayacağı merak edilen Nwakaeme de maç kadrosuna alınmadı. Avcı, Nijeryalı'nın yokluğunda orta sahanın solunda Safa Kınalı ile Fousseni Diabate'yi denedi. Sivasspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Bilal Başacıkoğlu'nun Kayseri'de yedek soyunması beklenirken, Avcı'nın Safa ile Diabate arasındaki kararını bugün vereceği belirtildi. Trabzonspor'da cezası sona eren Pereira ise ilk 11'de yer alacak.



