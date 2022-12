Abdullah Avcı'dan oyunculara flaş mesaj!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 1-1 sona eren Kasımpaşa karşılaşması sonrası flaş ifadeler kullandı.



İlk olarak kampı değerlendiren Avcı, "İlk olarak Trabzon ve ardından Antalya'daki kamp sürecimiz tamamlandı. Bu döneme kadar tüm kulvarlarda oynadığımız 22 maçın genel analizlerini yaptık. Çok yukarıda da değiliz, aşağıda da değiliz. Arada giden bir durumumuz vardı, ritüelden biraz daha çıkıp bunu daha iyi ve yüksek enerjili hale getirmemiz gerekiyor. Her şeyin içerisinde varız ama biraz daha net olmamız gerekiyor. Bunun için tespit ettiğimiz durumları oyuncularla paylaştık, sonrasında oyun planlarında değişiklikler yaptık. Oyuncu üzerinden bazı mevkilerde fazla oynamadan bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Sakat oyuncularımızdan ikisi dönmeye başladı. Bireysel performans olarak şu ana kadar oynadığımız 22 maçta artmayan performanslar var. Fakat bugünün büyük bölümünde oyun anlamında doğru cevaplar verdik. Hull City ve Crystal Palace maçları hem fiziksel hem de taktiksel olarak çok iyi test maçları oldu" dedi.



Kasımpaşa maçını değerlendiren Avcı, sözlerini şu şekilde sürdürdü, "Kasımpaşa karşısında ilk 35 dakikayı domine ettik. Hem topa sahip olarak, hem de baskı yapıp pozisyona girerek. Devreye 2 ya da 3-0 önde girebilirdik. Rakibin ilk yarıda bir tane kenar ortası vardı. İkinci yarı itibarıyla verilere göre sakatlanma riski olan oyuncuları değiştirdik. Oyunun anları ve süreleri vardır. Oyunun neyi istediği vardır. Biz oyunun her anının senaryosuna çalışıyoruz. Duygularınla ya da bildiklerinle oynayamazsınız. İkinci yarıda parça parça oyundan ve performanstan memnun değilim. Doğru anlar ve doğru olmayan anlar var"



"BEN OYUNCU BEKLEMEYECEĞİM"



Trabzonspor'un her maçı kazanmak için sahaya çıktığını vurgulayan bordo-mavili teknik adam, "3-4 aydır bireysel performansları artmayan oyuncular var. Bugün net olarak söylüyorum; oyunculara da soyunma odasında söyledim. Kamp dönemi de iyi geçti ama Trabzonspor ve ben her maçı kazanmak isteriz. Trabzonspor yarışın olduğu her yerde vardır, bunu herkes farkına varacak. Ben oyuncu beklemeyeceğim burası Trabzonspor. Oyuncu bireysel performansını yukarı seviyelere çıkaracak, içine girmek için her türlü gayreti zihinsel, fiziksel ve enerji olarak gösterecek. Eğer olmuyorsa Trabzonspor'da kaynak var. Altyapıdan alır oynatırım. Trabzonspor son şampiyondur ve her yarışın içinde var. Oyunun anlarında doğru hareketler etmeyen, oynamayan oyunculara bir mesajım olsun. Bütününde doğru işler var, daha iyisini yapabilmek için ve sonuç almak gerekiyor. Biz başardık, yine başarabiliriz. Bu inançla yola çıkacak ve herkes yüksek pozitif enerji içerisinde olup bunu sahaya yansıtacak. Bu potansiyel var, ben de bunun için baskı yapacağım. Hiç kimseyi beklemeyeceğim, kim iyiyse; bugüne kadar öyle yaptık ama devreye girmesi için artık zamanım yok. Bu zaman daraldı, yakında yarış başlıyor" ifadelerini kullandı.



Birlikte bütün olunması gerektiğini belirten Abdullah Avcı, "Enerjimiz yüksek çalışıyoruz. Oynamadığınız zamanlarda da takım içi antrenmanı doğru vereceksin ve arkadaşının performansını yukarı çıkaracaksın. Trabzonspor'un iyi, geniş kadrosu ve alternatifleri vardır. 5 maç sonra ya da 5 maç önce hiç fark etmez. Bu zamanı kaçırmamak gerekiyor. Onun için çok netim, çok kolay böyle konuşmam ama sabır ve süre var. Trabzonspor'un ciddi sorumlulukları var, onun için herkes yardımcı olacak biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öyle kolay değil bu işler. Sahada artık bu oyun hem taktiksel ve zihinsel hep bütün olacağız. Parçanın dışında kalırsan ben de dışında bırakırım" cümlelerine yer verdi.



TARAFTARA MESAJI



Abdullah Avcı, Gbamin'in performansıyla ilgili şu cümlelere yer verdi, "Bence penaltı hariç Gbamin'in performansı bugüne kadar iyiydi. Gereksiz, bu seviyede yapılmayacak bir penaltı. Fakat oynadığı yerde doğru cevaplar verdi. Bartra geldiğinde tekrar bakacağız ama Gbamin bize doğru cevabı veren bir oyuncu."



Son olarak Trabzonspor taraftarının her yerde olduğuna dikkat çekerek onlara teşekkür eden Avcı, "Trabzonspor Kocaeli'de, Sakarya'da yani her yerde. Benim de bir ayağım Sapanca'da. Bazen pazara çıkınca Trabzonsporlularla karşılaşıyorum. Buradaki atmosfer iyi oldu. Stadyum da çok güzel. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kocaeli'de eski statta futbolcu olarak çok oynadık. Önemli bir şehir, umarım tekrar hak ettikleri yere adım adım gelirler. Onlara da başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.