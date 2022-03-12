Abdullah Avcı'dan Ali Koç'a teşekkür

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Abdullah Avcı'dan Ali Koç'a teşekkür
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2022 21:54
Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 6 gole sahne olan maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, Ali Koç'un basın toplantısında, "Trabzonspor, ligde açık ara en iyi futbolu oynuyor. Kimsenin çıkıp da 'Hakemler sayesinde puanları alıyorlar' demesini kabul etmem. Bize göre hakem konusunda daha şanslılar tabii ama çok iyi bir kadro kurdular ve puan farkı tesadüf değil" sözlerine yanıt verdi.

Abdullah Avcı, "Sayın Ali Koç'a samimi duyguları için teşekkür ederim. Özellikle oyuna ve emeğe gösterdiği saygı için teşekkür ederim. Bütün spor adamlarının da bu şekilde yaklaşması arzumuz ve isteğimiz." açıklamasını yaptı.

Avcı ayrıca, "Herkese iyi ki Trabzonspor var dedirtmeye devam ediyoruz." sözlerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.