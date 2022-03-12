Abdullah Avcı'dan Ali Koç'a teşekkür

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 6 gole sahne olan maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, Ali Koç'un basın toplantısında, "Trabzonspor, ligde açık ara en iyi futbolu oynuyor. Kimsenin çıkıp da 'Hakemler sayesinde puanları alıyorlar' demesini kabul etmem. Bize göre hakem konusunda daha şanslılar tabii ama çok iyi bir kadro kurdular ve puan farkı tesadüf değil" sözlerine yanıt verdi.



Abdullah Avcı, "Sayın Ali Koç'a samimi duyguları için teşekkür ederim. Özellikle oyuna ve emeğe gösterdiği saygı için teşekkür ederim. Bütün spor adamlarının da bu şekilde yaklaşması arzumuz ve isteğimiz." açıklamasını yaptı.



Avcı ayrıca, "Herkese iyi ki Trabzonspor var dedirtmeye devam ediyoruz." sözlerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO