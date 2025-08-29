29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
1-1
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
1-2
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
0-190'
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
0-2
29 Ağustos
Elche-Levante
2-0
29 Ağustos
Valencia-Getafe
1-0DA
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
3-2
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
0-180'
29 Ağustos
Lens-Brest
2-186'
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
4-0

Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu hamlesi!

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray paylaşımlarını silince eski takım arkadaşları Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı da Instagram'dan takipten çıktı.

calendar 29 Ağustos 2025 22:49 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 22:51
Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe ile her konuda anlaşan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Instagram hesabından Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı.

Bu hareketin ardından, Galatasaray'da birlikte forma giyen ve yakın dostları olan Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı da Kerem'i Instagram'da takipten çıkardı. Kerem ise iki oyuncuyu da takip etmeye devam ediyor.

Kerem Aktürkoğlu ile yakın dostluklarıyla bilinen Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün'ün bu hareketi, sosyal medyada büyük yankı buldu.


GALATASARAY İLE TÜM BAĞLARINI KOPARDI

Öte yandan Sarı-Kırmızılı kulüp de Kerem'i takipten çıkarırken, Kerem de Galatasaray'ı takipten çıkardı. Ayrıca milli oyuncu, Galatasaray'ın geçen sezon Chobani Stadı'nda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından eski takım arkadaşı Yunus Akgün'ün paylaşımına, Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş'ı kastederek attığı "Kulübeden izlesin" yorumunu da sildi.

FENERBAHÇE'YE İMZA HAZIRLIĞI

Kerem Aktürkoğlu'nun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.