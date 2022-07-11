GİRESUNSPOR ABDÜLKADİR PARMAK'I İSTİYOR

TRANSFER TEKLİFİNE OLUMLU

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Trabzonspor ile iyi ilişkiler kurdu. Giresunspor, bordo-mavili takımda forma giyen Abdülkadir Parmak'ı transfer etmeye hazırlanıyor.Yeni sezon öncesinde Murat Cem Akpınar'ı Karadeniz temsilcisinden kiralayan Çotanakların, Abdülkadir Parmak'ı da satın alma opsiyonuyla kiralamaya hazırlandığı öğrenildi.27 yaşındaki futbolcunun da Giresunspor'un teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi. Bordo-mavililerle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan, 1 kez da A Milli Takım formasını giyen Parmak, geçtiğimiz sezonun ikinci devresini kiralık olarak geçirdiği Kayserispor'da 17 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol, 2 asist katkısı sağladı.