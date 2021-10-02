Abdülkadir Ömür: 'Şampiyonluk hayali kuruyoruz'

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Kayserispor'u deplasmanda yendikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.



Hedefin şampiyonluk olduğunu belirten Abdülkadir, "Bizim kazanmamız gerekiyordu. Geçici de olsa lider olduk. Çok iyi bir kadromuz var. 2 beraberlik almıştık, bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Kazandık. Bizim için, geleceğimiz için kazanmamız gerekiyordu. Şampiyonluk için kadro kuruldu. Ona yönelik kaliteli bir takımız. Sahaya yansıyor bu durum. Şampiyon olmanın hayalini kuruyoruz. Çok erken tabii ama bunu düşünüyoruz." dedi.



A Milli Takım ve genç oyuncu Ahmetcan için de konuşan milli futbolcu, "Milli takıma yeni bir hoca geldi. Millete hayırlı olsun. Ahmetcan'a hayırlı olsun. Çok güzel bir kardeşimiz. Geleceği parlak olur. Çok iyi performans sergiledi. Herkes ona güvendi. Umarım geleceği çok güzel olur." diye konuştu.



