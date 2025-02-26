Abdülkadir Ömür kariyerinde ilki yaşayacak!

Abdülkadir Ömür, kariyerinde ilk kez eski takımına karşı sahaya çıkacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Abdülkadir Ömür kariyerinde ilki yaşayacak!
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26 Şubat 2025 11:15
Trabzonspor'un eski oyuncusu Abdülkadir Ömür, kariyerinde ilk kez eski takımına karşı sahaya çıkacak. Ara transfer döneminde Hull City'den Çaykur Rizespor'a kiralanan Abdülkadir Ömür, Karadeniz ekibiyle ligde iki maçta forma giydi.

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'un son iki karşılaşmada ilk 11'de oynattığı Abdülkadir Ömür'ü, Trabzonspor'a karşı da sahaya sürmesi bekleniyor.

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