ABD Milli Takımı başantrenörü Steve Kerr, Joel Embiid'i benche alma olasılığından bahsetti.



Paris Olimpiyatları öncesinde pivot rotasyonunda Embiid, Anthony Davis ve Bam Adebayo yer alan ABD Takımında, hangi oyuncunun ilk beş başlayacağı henüz kesinleşmiş değil.



Embiid'in Kanada ve Avustralya'ya karşı oynadığı ilk iki hazırlık maçında istikrarsız performans göstermesi, başlangıç pivotu rolü için kendisi yerine Davis'in mi yoksa Adebayo'nun mu değerlendirileceği konusunda bazı soru işaretlerine yol açmıştı.



Kerr, bu sorular hakkında ve Embiid'in kadrodaki rolü üzerine şu açıklamaları yaptı:



"Önümüzdeki birkaç maçta kadroyla denemeler yapmaya devam edeceğim. Joel her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Genellikle pivotların ritmini bulması ve akıcılık kazanması biraz daha zaman alır. Ama Joel'i severim, dominant bir oyuncu.



En iyi kombinasyonları bulmanın ve doğru kişileri bir araya getirmenin bizim için en önemli şey olacağını düşünüyorum. Bu da hala devam eden bir çalışma."



30 yaşındaki Embiid, ABD takımıyla ilk maçında Kanada'ya karşı sıkıntı çekmiş ve üçüncü çeyrekte beş faul alarak oyun dışı kalmadan önce 12 dakikadada yalnızca beş sayı ve altı ribaund kaydedebilmişti. Philadelphia 76ers yıldızı geçtiğimiz gece Avustralya'ya karşı biraz daha toparlanmış ve karşılaşmayı 10 sayı, 5 ribaund ve 2 top çalmayla tamamlamıştı.





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