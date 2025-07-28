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ABB FOMGET, Arnavutluk'ta

ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı eleme maçları için Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geldi.

calendar 28 Temmuz 2025 19:48
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
ABB FOMGET, Arnavutluk'ta
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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Arnavutluk'ta oynanacak eleme maçlarına katılacak Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Tiran'a geldi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan ABB FOMGET, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pegasus Hava Yolları'na ait uçakla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a ulaştı.

Başkent ekibi, ilk maçını Azerbaycan ekibi Neftçi ile 30 Temmuz'da oynayacak. ABB FOMGET, bu karşılaşmayı kazanması durumunda 2 Ağustos'ta İsrail ekibi Kiryat Gat ile final maçına çıkacak.


Teknik Direktör Hasan Vural yönetimindeki ABB FOMGET'in kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Selda Akgöz, Maria Sun Quinones, İrem Pehlivan

Defans: Gülbin Hız, Blerta Smaili, Sejde Aylin Abrahamsson, Heidi Lynne Ruth, Luibow Shmatkov, Rafa Sudre, Yana Derkaçh, Medine Erkan, Ece Tekmen, Merve Nur Taşucu

Orta Saha: Suliat Abideen, Başak İçinözbebek, Ebru Şahin, Milica Mijatovic, Seda Nur İncik, Nayeli Rangel, Mateja Zver, Emine Ecem Esen

Forvet: Abi Kim, Chuene Morifi, Olha Ovdiychuk, Maria Alves, Armisa Kuc, Ana Dias.

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