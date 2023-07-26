ABB Fomget, 10 futbolcuyu transfer etti!

Geçen sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu öncesinde 10 sporcu transferi gerçekleştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ABB Fomget, 10 futbolcuyu transfer etti!
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26 Temmuz 2023 14:05
Kadınlar Süper Lig şampiyonu ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi öncesi 10 transfer yaptı.

 ABB FOMGET Spor Kulübü Başkanı Yalçın Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni transferlerle takımı güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Demirkol, öncelikle geçen sezonu şampiyon tamamlayan kadrodan kendileriyle yola devam etmek isteyen oyuncularla sözleşme yenilediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Dış transferlerde de önemli isimlerle anlaşma sağladık. Karadağ Milli Takım Kaptanı Sladjana Bulatovic transfer ettik. Ayrıca Antri Violari, Gabriel Diane Vivier, Marian Awad, Medine Erkan, Dilan Yeşim Taşkın, Vusala Seyfaddinova, Beyza Kocatürk ve son olarak da Fenerbahçe'den Danielle Marcano ile Galatasaray'dan Birgül Sadıkoğlu'nu alarak kadromuzu güçlendirdik."

Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini anlatan Demirkol, Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turundaki ilk müsabakayı İzlanda şampiyonu Valur ile 6 Eylül'de tek maç üzerinden oynayacaklarını da hatırlattı.

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