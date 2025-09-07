A Milli Takım, İspanya'ya farklı kaybetti!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'yı konuk etti.



Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip İspanya 6-0 kazandı.



Karşılaşmanın 6. dakikasında İspanya, Pedri'nin golüyle öne geçti. 22. ve 45+1. dakikalarda Mikel Merino'nun attığı gollerle fark üçe çıktı ve ilk yarı 3-0 İspanya üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda 53. dakikadaskoru 4-0 yaptı. 58. dakikadahat-trick yaparak farkı beşe çıkardı. 62. dakikadabir kez daha sahneye çıkarak skoru belirledi.Bu sonuçla birlikte A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda ilk puan kaybını yaşayarak 3 puanda kaldı. İspanya ise üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.A Milliler, 3. maçında Bulgaristan deplasmanına gidecek. İspanya, Gürcistan'ı konuk edecek.2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Konya'da İspanya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Gürcistan ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.Montella, ay-yıldızlı takımı Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sahaya sürdü.Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Deniz Gül, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu ve Can Uzun yedekler arasında yer aldı.Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz ise maç kadrosunda yer almadı.

İLK POZİSYON BİZDEN!



Maçın henüz başında İsmail Yüksek'in ceza yayı gerisine doğru pasında Hakan Çalhanoğlu gelişine sert vurdu. Yerden sol alt köşeye giden topu kaleci Unai Simon kaydetti.







UĞURCAN ÇAKIR HARİKA KURTARDI!



5.⁠ ⁠dakikada Pedri'nin derinlemesine pasıyla ceza alanı sol çarprazında topu alan Nico Williams, sağına çekip uzak köşeye sert vurdu. Soluna iyi uzanan Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.







İSPANYA, PEDRI İLE ÖNE GEÇTİ



Dakika 6'da İspanya'nın sağ kanattan kullandığı korner sonrası savunmamızın uzaklaştıramadığı topu sol kanattan ceza yayına doğru taşıyan Nico Williams, hemen yanındaki Pedri'yi gördü. Ceza yayının solunda önünü boşaktan Pedri, sağ ayağının içiyle sağ alt köşeye plaseyi bıraktı.



DİREĞİ SIYIRDI!



Mücadelenin 8. dakikasında Arda Güler'in orta alandan sol kanada uzun pasında Kenan Yıldız, topu kontrol etti ve çarprazdan içeri hareketlendi. Onun pasıyla gerilerden gelen Eren Elmalı, ceza alanı yarı çizgisinin hemen önünde topu alıp sağına çekti ve uzak köşeye yerden vurdu. Kaleciyi geçen top, direğin dibinden auta çıktı.



YİNE UĞURCAN!



Dakika 12'de İspanya'nın Pedri ile sol kanattan kullandığı kornerde Uğurcan Çakır, boşa çıktı. Arka direkte kafayla indirilen topa kale alanı çarprazından Dean Huijsen sol ayağıyla vurdu, sağına uzanan Uğuracan, son anda topu çeldi.



DİREKTEN DÖNDÜ AMA OFSAYT!



Mücadelede dakikalar 21'i gösterirken orta alandan Arda Güler'in derinlemesine pasıyla Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası sağından sol köşeye doğru şutunu çekti, top direkten döndü. Ancak pozisyon bitiminde ofsayt bayrağı da kalktı.



İSPANYA FARKI İKİYE ÇIKARDI



Dakika 22'de İspanya'nın sol kanattan gelişen atağında Cucurella'nın ceza alanı yan çizgisinin gerisinden pasında Nico Williams penaltı noktasında kontrol ettiği topu sola doğru çıkardı. Oyarzabal'ın bekletmeden pasında penaltı noktasının sağından Merino sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı ve farkı ikiye çıkardı.



KENAN YILDIZ'DAN SERT ŞUT



Dakika 24'te Arda Güler'in uzun pasıyla ceza alanının hemen dışında topu alan Kenan Yıldız, içeri girer girmez sol ayağıyla sert vurdu. Yakın köşeye giden topu kaleci Simon kornere çeldi.



ETKİLİ GELDİK



Karşılaşmanın 42. dakikasında Kenan Yıldız'ın pasında Kerem Aktürkoğlu, penaltı noktasının solunda sırtı dönük aldığı topu ceza alanı ön çizgisindeki Yunus Akgün'e çıkardı. Yunus, vuruş açısı bulamazken boşta kalan topa Kenan sol ayağıyla sert vurdu ancak savunmayı geçemedi.



İSPANYA'DA SAKATLIK



Dakika 44'te sakatlık geçiren Nico Williams, yerini Ferran Torres'e bıraktı.







İSPANYA FARKI ÜÇE ÇIKARDI



Dakika 45+1'de İspanya'nın sol kanattan kullandığı taç atışı sonrası Oyarzabal'la dycar pası yapıp ceza alanı içinde son çizgiye inen Pedri'nin geriye doğru pasında penaltı noktasının sağından Merino sağ ayağının içiyle gelişine vurdu ve top Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen sağ alt köşeden ağlarla buluştu.



İlk yarı İspanya'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.





İKİNCİ YARIDA İLK TEHLİKE İSPANYA'DAN



Dakika 50'de Sağ kanattan Pedro Porro'nun penaltı noktasına yerden çevirdiği topta Ferran Torres, sağ ayağının içiyle gelişine vurdu, kaleci Uğurcan sağına yatıp iki hamlede topu kontrol etti.



FERRAN TORRES İLE FARK 4'E ÇIKTI



Dakika 53'te A Milli Takımımızın korner için tüm hatlarıyla ileri çıktığı dakikada kendi yarı alanında topu kapan İspanya üç kişiyle hızlı atağa çıktı. Pedri'nin ceza yayına doğru taşıdığı topu penaltı noktasının gerisinde alan Yamal üçe iki pozisyonda sağından destek veren Ferran Torres'i gördü. O da bekletmeden yakın köşeye yerden sert vurdu ve Uğurcan'ın altından topu ağlarla buluşturdu.



MERINO HAT TRICK YAPTI



Dakika 57'de İspanya'nın sağ kanattan gelişen hızlı ataında Yamal'dan pası alan Merino ceza yayının gerisinden sol ayağıyla şutunu çekti. Eren'den seken top sol üst köşeden ağlarla buluştu.







FARK 6'YA ÇIKTI



Dakika 62'de Kenan Yıldız'ın orta alanda kaptırdığı top sonrası ani gelişen İspanya atağında Oyarzabal'ın merkezden ileri taşıyıp soluna aktardığı topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Pedri karşı karşıya pozisyonda sağ alt köşeye sert vurdu ve topu ağlarla buluştu.



Mücadele İspanya'nın 6-0'lık skoruyla tamamlandı.



KAAN AYHAN KADRODAN ÇIKARILDI



A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.



Kaan, kasığındaki sakatlık nedeniyle İspanya maçının kadrosunda yer alamadı.



İSPANYA, İLK 11'İNİ DEĞİŞTİRMEDİ



İspanya Milli Takımı, Bulgaristan maçına başladığı 11'le Türkiye karşısında sahada yer aldı.



Teknik direktör Luis de la Fuente, Bulgaristan deplasmanında 3-0 kazanan kadroyu, ay-yıldızlı ekip karşısında da sahaya sürdü.



BAKAN TUNÇ, KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN İZLEDİ



A Milli Takım'ın Gürcistan ile Tiflis'te oynadığı karşılaşmayı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da tribünden izledi.



Bakan Tunç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile mücadeleyi takip etti.



KONYA'DA MAÇA YOĞUN İLGİ



A Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile oynadığı mücadeleye ilgi çok büyük oldu.



Ay-yıldızlı taraftarlar, 42 bin kişilik MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nı tamamen doldurdu. Birçok taraftar da bilet bulamadığı için tribünde yer alamadı.







NALÇACILILAR TARAFTAR GRUBU'NDAN FİLİSTİN'E DESTEK



Nalçacılılar Taraftar Grubu üyeleri, müsabaka öncesinde kale arkası tribünde Gazze'ye destek koreografisi yaptı. Karpuz şeklindeki koreografinin üzerinde "Refah sınır kapısını açın, gözler Sumud Filosu'nda" yazdı.



Nalçacılılar Taraftar Grubu, müsabaka öncesinde de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı çevresinde, ellerinde bayrak ve pankartlarla İsrail'i protesto etti.



Sloganlar atan taraftarlar, Gazze'deki şehit çocukları anmak için çift başlı kartal heykeli önüne çocuk ayakkabısı bıraktı.



Taraftarlar, ayrıca A Milli Takım otobüsünün stada gittiği yolun güzergahında uzun bir Filistin bayrağı açtı.



ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI



Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın 31. doğum günü karşılaşma öncesinde milli takımın kamp yaptığı otelde kutlandı.



TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, doğum günü pastasını Abdülkerim'e ikram etti. Milli futbolcu daha sonra da teknik heyet ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.



