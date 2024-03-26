A Milli Takım'ın son rakibi Gürcistan

EURO 2024 Elemeleri Play-Off C Yolu Final maçında Gürcistan ile Yunanistan karşı karşıya geldi.



Gürcistan'daki Boris Paichadze Stadyumu'nda oynanan maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı. 0-0 biten karşılaşma uzatmalara gitti.



Gürcistan ile Yunanistan arasındaki maçın uzatma dakikalarında da gol çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi.



Gürcistan, penaltılarda rakibine 4-2'lik üstünlük sağladı ve EURO 2024 bileti aldı.



Yunanistan'da Dimitrios Pelkas 61, Dimitris Kourbelis ise 67 dakika sahada kaldı. 120 dakika sahada kalan Anastasios Bakasetas ise penaltılarda topu ağlara gönderemedi.



Gürcistan, A Milli Futbol Takımı'nın EURO2024'teki son rakibi oldu.



Türkiye, Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek.



