A Milli Takım'da sakatlık: Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe'nin dün akşam Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı."



Öte yandan Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, " Yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağda gerilme (sprain) ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü'nün tedavisine başlanılmıştır." denildi.



Çağlar Söyüncü'nün yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

TFF, Fenerbahçe 'nin yıldız oyuncususakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;