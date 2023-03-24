A Milli Takım'da hedef elemelere galibiyetle başlamak

Ay-yıldızlılar, deplasmanda Ermenistan'ı mağlup ederek eleme gruplarına galibiyetle başlamak istiyor. Bu maçın ardından 28 Mart Salı günü Bursa'da Hırvatistan'ı konuk edecek milliler, ilk pencereyi kayıpsız geçmek amacında.

A Milliler, Ermenistan ile bugüne kadar 2 maç oynadı ve bu maçların ikisinden de galibiyetle ayrılan taraf oldu. Türkiye ve Ermenistan daha önce 2 kez rakip oldu. İki ülke, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5'inci Grup'ta yer almış; Milliler, her iki maçta da Ermenistan'ı 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı. Ermenistan o grupta 4 puanla son sırada yer almış, Türkiye ise İspanya ve Bosna Hersek'in ardından 3'üncü sırada kalmıştı.

UEFA Uluslar Ligi'nde genel olarak 4'lü savunma tercih eden Stefan Kuntz'un Ermenistan karşısında 3'lü savunmaya dönmesi bekleniyor. Antrenmanlarda genel olarak 3'lü diziliş üzerinde duran Alman teknik adam, kanatta görev yapacak isimlerle de özel olarak ilgilendi.

Ermenistan maçı öncesinde kadrodaki golcülerin formda olması A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u memnun ederken; Alman teknik adam, takımlarımda formda bir dönemden geçen Cenk Tosun, Enes Ünal ve Umut Nayir arasından tercihini yapacak. Kaleyi son zamanların formda ismi Mert Günok'a emanet etmesi beklenen Kuntz, savunmada Ozan Kabak, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'yü görevlendirecek. Kanat beklerde Zeki Çelik ve Ferdi Kadıoğlu'nun görev alması, orta sahanın ortasında ise Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu'nun forma giymesi bekleniyor. Stefan Kuntz, hücum üçlüsünü ise Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu ve Cenk Tosun'dan oluşturacak.



