A Milli Takım, 5 sette kaybetti!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Almanya ile karşı karşıya geldi.
Milliler, Almanya'ya 3-2 kaybetti.
İKİNCİ SET DİKKAT ÇEKTİ
A Milli Takım ile Almanya arasındaki maçın ikinci setinde yaşananlar dikkat çekti. Milli Takım, büyük bir çekişmeye sahne olan seti 44-42'lik skorla kazandı.
SETLER
TÜRKİYE 22-25 ALMANYA
TÜRKİYE 44-42 ALMANYA
TÜRKİYE 23-25 ALMANYA
TÜRKİYE 25-19 ALMANYA
TÜRKİYE 12-15 ALMANYA
Milliler, Almanya'ya 3-2 kaybetti.
İKİNCİ SET DİKKAT ÇEKTİ
A Milli Takım ile Almanya arasındaki maçın ikinci setinde yaşananlar dikkat çekti. Milli Takım, büyük bir çekişmeye sahne olan seti 44-42'lik skorla kazandı.
SETLER
TÜRKİYE 22-25 ALMANYA
TÜRKİYE 44-42 ALMANYA
TÜRKİYE 23-25 ALMANYA
TÜRKİYE 25-19 ALMANYA
TÜRKİYE 12-15 ALMANYA
⚡️TARİHE GEÇEN OLAY!
🤩İkinci set sonucu, evet gerçek!
🇹🇷 Türkiye 44-42 Almanya 🇩🇪pic.twitter.com/8jYDcGIgxE
— Sporxtv (@sporxtv) June 9, 2024
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