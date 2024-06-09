A Milli Takım, 5 sette kaybetti!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Almanya'ya 3-2 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım, 5 sette kaybetti!
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09 Haziran 2024 12:17
Son güncelleme 09 Haziran 2024 12:26
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Almanya ile karşı karşıya geldi.

Milliler, Almanya'ya 3-2 kaybetti.

İKİNCİ SET DİKKAT ÇEKTİ

A Milli Takım ile Almanya arasındaki maçın ikinci setinde yaşananlar dikkat çekti. Milli Takım, büyük bir çekişmeye sahne olan seti 44-42'lik skorla kazandı.

SETLER

TÜRKİYE 22-25 ALMANYA
TÜRKİYE 44-42 ALMANYA
TÜRKİYE 23-25 ALMANYA
TÜRKİYE 25-19 ALMANYA
TÜRKİYE 12-15 ALMANYA

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