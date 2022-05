A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Orkid ile 3 yıl daha işbirliği

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 19 yıllık ana sponsoru Orkid ve Türkiye Voleybol Federasyonu arasında imzalanan yeni sözleşmeye göre, P&G kuruluşu olan Orkid'in milli takıma desteği 3 yıl daha sürecek.



P&G'nin lider kadın bakım markası Orkid'in, öz güvenli nesiller için 19 yıldır voleybola sağladığı destek yeni bir anlaşmayla taçlandı. Yeni sezonda da sponsorluk faaliyetlerine devam edecek markanın, Kanlıca'daki Ajia Otel'de düzenlediği imza törenine, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol takımı oyuncuları ve milli takım antrenörü Giovanni Guidetti katıldı.



P&G Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen gecede bir konuşma yapan TVF Başkanı Üstündağ, 19 yıldır sponsorları olan P&G, Orkid camiasına voleybol camiası adına çok teşekkür ettiğini belirterek, "Voleybola geldiğimiz günden bugüne kadar, sizle tanıştığımız ilk günden bugüne kadar her konuda bizi hiç yalnız bırakmadınız. 'Sadece sponsor olalım' demediniz. 'Nerede bize ihtiyacınız varsa, biz orada olalım' dediniz." diye konuştu.



- "Sizler bu ülkenin gururusunuz"



TVF'nin spor lisesinde de bir ilki gerçekleştirdiğini ve taşradan yetenek taramalarıyla öğrenci bulduklarını aktaran Üstündağ, "Bu çocuklarımızı okulda okutuyoruz, en iyi eğitimi veriyoruz, yatmasını, yemesini sağlıyoruz. Kendi öz evladımızdan daha çok onlara özen gösteriyoruz, bakıyoruz ve bir de bir genç, velisinden bir ücret almasın, bir harçlık alsın diye de karşılıksız burs veriyoruz. Bu da Türkiye'de bir ilk. İnşallah bu havuz daha da büyüyecek, daha da genişleyecek." dedi.



Milli takım oyuncularıyla bir araya gelebildiği için mutlu olduğunu kaydeden Üstündağ, kadın oyunculara yönelik sözlerini şöyle sürdürdü:



"İyi ki varsınız diyorum. Sizler bu ülkenin gururusunuz, sizler bu dünyanın gururusunuz, sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Türk voleyboluna binlerce davetiye dağıtıyorduk, maça 10-20 bin davetiye dağıtıyorduk, 3 bin kişiyi zor topluyorduk. Bugün artık bilet tükendi, ben herhalde 'birkaç gündür bilet krizindeyim' diyebilirim. Günler önce tükendi. Hem finaller tükendi, hem gruplar tükendi. Ama bu noktaya nasıl geldik? Bu noktaya bizler bir organizasyon aracı olarak geldik, sizler bize maddi-manevi sponsor olarak destekler verdiniz. Ama asıl bu işin aslanları, asıl bu işin mimarları, sahada ter döken, özel hayatından tutun da her türlü fedakarlığı yapan ve ülkesi için mücadele eden bu gördüğünüz, hepsinin alnından öpülecek bu güzel kızlarım, bu mücadeleyi verdikçe bizleri gururlandırdılar."



- "Gerçekten yürekten bir iş birliğimiz var"



Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili AA muhabirine de görüşlerini açıklayan Üstündağ, P&G'nin 19 yıl boyunca yanlarında yer aldığını ve o günden beri kendilerini yalnız bırakmadığını dile getirdi.



Yol arkadaşlığı, değer ortaklığı yaptıklarını, markanın zor günlerinde desteğini esirgemediğini aktaran Üstündağ, "Sadece bir yerde görünürlük yok bizde. Gerçekten yürekten bir iş birliğimiz var. Okuldaki öğrencilerimizle bir ilki gerçekleştiriyoruz, sponsorlarımızın desteğiyle karşılıksız burs veriyoruz. Bu çok önemli bir şey. Bu iş birliğinden çok mutluyuz. Bir 3 yıl daha iş birliğimiz uzattık. inşallah biz oluruz, olmayız bizden sonra da bu iş birliği uzar." dedi.



- "Amacımız, gençleri hayatın her alanında cesaretlendirmek"



Törende konuşan P&G Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da "Türkiye'deki kadınları destekleyecek projeler hayata geçiren Orkid, geleceğin mimarı gençlerin yanında olmaya devam edecek." dedi.



Cesaret elçisi voleybolcu kadınlarla gençlere 19 yıldır aralıksız şekilde ilham verdiklerini anlatarak, "Yaptığımız araştırma gösterdi ki ergenlik döneminde spor yapan kadınların yüzde 77'si, sporun bugün oldukları kişi olmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. Ancak Türkiye'de genç kızların beşte biri farklı sebeplerden dolayı hiç spor yapamıyor. Orkid olarak amacımız, gençleri hayatın her alanında cesaretlendirmek, onlara ilham vermek ve atacakları ilk adıma vesile olmak." ifadesini kullandı.



Bu yıl P&G Türkiye'nin 35. yılını kutladıkları ve "Sevgi her kapıyı açar" sloganıyla hayatlara dokunmaya, fayda odaklı çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerine dikkati çeken Turnaoğlu, şunları söyledi:



"Türkiye'de ilk kez 2003 yılında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ana sponsoru olarak çıktığımız bu yolculuğumuzu, 'Okula devam' ve 'Oyuna devam' gibi, genç kızları farklı birçok alanda desteklediğimiz projelerle sürdürüyoruz. Bugün cesaret elçilerimizin uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarıları kutlamak ve genç kızlarımızın hayatlarını öz güvenli şekilde sürdürmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğimize açıklamak için bir araya geldik. Her maçta son ana kadar gösterdikleri azim, mücadele ve cesaretle göğsümüzü kabartan cesaret elçilerimize sonsuz teşekkürler. 40 yılı aşkın süredir Türkiye'deki kadınları destekleyecek projeler hayata geçiren Orkid, geleceğin mimarı gençlerin yanında olmaya devam edecek."



- "Federasyonumuzun çok güzel bir çalışması var"



AA muhabirinin sorularını da yanıtlayan Tankut Turnaoğlu, yaptıkları yeni anlaşmanın daha kapsamlı olduğunu ve Ankara'daki TVF Spor Lisesi'ni de desteklemeye başlayacaklarını söyledi. Turnaoğlu, "Voleybolun sürdürülebilir başarısının arkasında federasyonumuzun çok güzel bir çalışması var. Çok güzel bir okullaşma var." ifadesini kullandı.



Turnaoğlu, TVF ile 20 yıla yaklaşan birlikteliklerinin diğer sponsorluklara örnek olup olmayacağına ilişkin bir soruya karşılık da şu yanıtı verdi:



"Sürdürülebilir başarı, sürdürülebilir iş ortaklıklarıyla oluyor. Bu anlaşmanın o anlamda hakikaten bence de bir örnek ve ilham veriyor olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz kadın voleybol milli takımının ilk sponsoruyuz ve o zaman tek sponsoruyduk. Tabii yıllar içinde gelişen bir sponsor kitlesi var. Bu bizi de mutlu ediyor. Demek ki daha fazla kaynak kadın voleyboluna akıyor. Bu birlikteliği uzun ömürlü yapmak hem markaya çok değer katıyor ve kadın voleyboluna da değer kattığını düşünüyorum."



- Eda Erdem Dündar



Törende bir konuşma yapan A Milli Kadın Voleybol takım kaptanı Eda Erdem Dündar ise spor bilincine sahip gençlerin önemine değinerek, "Gençlerin sporla ilişkisini destekleyecek ve bu süreçte onların sporla bağlarını güçlendirecek her adım çok önemli. Desteklerinden dolayı Orkid'e çok teşekkür ederim. Yarının sporcuları gençlere bu alanda fırsat ve alan yaratmak kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.



- Türkiye'nin ilk hijyenik ped markası Orkid, sosyal sorumluluk kampanyalarıyla biliniyor



Türkiye'de tüketiciye sunulan ilk hijyenik ped markası olan Orkid, bu sektörün doğmasını ve markalaşmasını sağlamakla biliniyor.



Marka, 41 yıldır sektörde lider pozisyonunu korurken, teknoloji, kalite ve iletişim alanında yenilikçi ve tüketici ihtiyacı odaklı yaklaşımını sürdürüyor. Sektör normlarını belirleyen ve düzenlediği sosyal sorumluluk kampanyalarıyla, sektörün büyümesinde rol oynayan marka, sosyal sorumluluk bilinciyle hayatın her noktasında gençlere ulaşmaya, onların sağlık ve eğitimi için projeler geliştirmeye büyük önem veriyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ