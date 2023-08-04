A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında Polonya'yı yendi

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, özel maçta Polonya'yı 3-2 ile geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında Polonya'yı yendi
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04 Ağustos 2023 22:30
2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, özel maçta Polonya'yı 3-2 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'da Mielec şehrinde oynanan hazırlık maçında Türkiye, rakibini 24-26, 25-23, 25-22, 22-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup etti.

Milli takım Polonya'daki son maçını cumartesi günü oynayacak.

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