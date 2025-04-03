A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçına Slovenya'ya karşısında çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya ile karşılaşacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2025 12:10
Son güncelleme 03 Nisan 2025 12:19
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçında cuma günü Slovenya'ya konuk olacak.

Sportni Park Ljubljana-Siska'daki maç, TSİ 17.30'da başlayacak. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Victoria Beyer yönetecek.

Grup maçlarına 1-0'lık İrlanda Cumhuriyeti mağlubiyetiyle başlayan milli takım, daha sonra da Pendik Stadı'nda Yunanistan'ı 1-0 yendi.

Slovenya ise Yunanistan'ı deplasmanda 2-1, İrlanda Cumhuriyeti'ni de iç sahada 4-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, topladığı 3 puanla grupta 3. sırada bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery