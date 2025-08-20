A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan maçı biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan ile karşılaşacağı müsabakanın genel bilet satışları başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda TSİ 19.00'da oynanacak.
Maçın misafir tribün bilet fiyatları 1000 lira olarak belirlendi.
