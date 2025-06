A Erkek Milli Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 2. etap ikinci maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.



Karşılaşma, 26 Haziran Perşembe günü saat 18.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.



Çin'in Xi'an kentinde oynanan VNL'in ilk haftasında Millilerimiz, Sırbistan ve Hollanda'ya 3-1, Polonya'ya ise 3-0 mağlup oldu. Ev sahibi Çin karşısında 3-0'lık net bir galibiyet elde eden ay-yıldızlılar, son maçta ise Slovenya'ya 3-0 yenildi. Milli Takımımız, ilk haftayı 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 3 puanla 16. sırada tamamladı.

28 Haziran Cumartesi:



19.00 Bulgaristan-Türkiye



29 Haziran Pazar:



15.00 Türkiye-Fransa





Milli Takımımızda sakatlıkları devam eden pasör çaprazlarımız Kaan Gürbüz ve Adis Lagumdzjia tedavi ve çalışmalarını Ankara'da sürdürüyorlar.İkinci etap için toplam 16 voleybolcu takımla birlikte Burgaz'a götürüldü. Kurallar gereği her maçta sahaya 14 oyuncu çıkabilecek. Bulgaristan'a götürülen 16 kişilik kadrodan her maçta 2 oyuncumuz saha dışında olacak.: Murat Yenipazar, Hilmi ŞahinBerk Dilmenler, Can KoçYiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza LagumdzijaBedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet TümerBerkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu26 Haziran Perşembe günü TSİ 18.30' da başlayacak ve TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak maçta Türkiye ile Ukrayna 5.kez karşılaşacak.