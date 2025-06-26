25 Haziran
Mamelodi Sundowns FC-Fluminense
0-0
25 Haziran
B. Dortmund-Ulsan HD FC
1-0
26 Haziran
Urawa RD-Monterrey
0-4
26 Haziran
Inter-River Plate
2-0
25 Haziran
AGF-Vejle Boldklub
1-0
25 Haziran
AEK Larnaca-Westerlo
3-1
25 Haziran
Shanghai Shenhua-Tianjin Jinmen Tiger
3-0
25 Haziran
Meizhou Hakka-Beijing Guoan
0-4
25 Haziran
Changchun Yatai-Qingdao West Coast
1-0
25 Haziran
Stabaek-Kristiansund BK
3-6
25 Haziran
Rosenborg-Sarpsborg 08
4-6
25 Haziran
Lillestroem-KFUM
2-0
25 Haziran
Aalesund-Viking
0-1

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Ukrayna ile karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) 2. etabındaki ikinci maçta Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

calendar 26 Haziran 2025 08:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Ukrayna ile karşılaşacak
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A Erkek Milli Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 2. etap ikinci maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma, 26 Haziran Perşembe günü saat 18.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Çin'in Xi'an kentinde oynanan VNL'in ilk haftasında Millilerimiz, Sırbistan ve Hollanda'ya 3-1, Polonya'ya ise 3-0 mağlup oldu. Ev sahibi Çin karşısında 3-0'lık net bir galibiyet elde eden ay-yıldızlılar, son maçta ise Slovenya'ya 3-0 yenildi. Milli Takımımız, ilk haftayı 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 3 puanla 16. sırada tamamladı.



FİLENİN EFELERİ VNL 2. HAFTA KADROSU

Milli Takımımızda sakatlıkları devam eden pasör çaprazlarımız Kaan Gürbüz ve Adis Lagumdzjia tedavi ve çalışmalarını Ankara'da sürdürüyorlar.

İkinci etap için toplam 16 voleybolcu takımla birlikte Burgaz'a götürüldü. Kurallar gereği her maçta sahaya 14 oyuncu çıkabilecek. Bulgaristan'a götürülen 16 kişilik kadrodan her maçta 2 oyuncumuz saha dışında olacak.

Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

Pasör Çaprazları: Berk Dilmenler, Can Koç

Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

UKRAYNA İLE 5. RANDEVU

26 Haziran Perşembe günü TSİ 18.30' da başlayacak ve TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak maçta Türkiye ile Ukrayna 5.kez karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ikinci haftadaki maç programı şu şekilde:

28 Haziran Cumartesi:

19.00 Bulgaristan-Türkiye

29 Haziran Pazar:

15.00 Türkiye-Fransa


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