A milli erkek ve kadın hentbol takımları, Ankara'da kampa başladı

A milli erkek ve kadın hentbol takımları, Türkiye Hentbol Federasyonunun Ankara'daki tesislerinde kampa başladı.Federasyondan yapılan açıklamaya göre, A milli erkek ve kadın hentbol takımlarının bugün başlayan kamp çalışmaları öncesinde, Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Koordinatörü Serdar Eler; A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Oliver Roy Camino, A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes, Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü Jordi Jodar Sagales ve milli takım altyapı antrenörleriyle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.Toplantının ardından, Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü Jordi Jodar Sagales, alt yaş pilot takımlarıyla ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmana, milli takım altyapı antrenörleri de katıldı."Enis Yatkın, Baran Nalbantoğlu, Eyüp Arda Yıldız, Şevket Yağmuroğlu, Alper Aydın (Beşiktaş), Yunus Özmusul, Samet Kanberoğlu, Barış Buğday (Depsaş Enerji), Ahmet Furkan Civan, Halil İbrahim Öztürk, Buğra Olgun (Spor Toto), Danyel Kaya, Yaşar Erdem Ateş (Beykoz Belediyespor), Genco İlanç, Gürkan Soğukpınar, Görkem Biçer, Eren Soycan (Nilüfer Belediyespor), Yunus Emre Topsakal (Trabzon Büyükşehir Belediyespor), Özgür Sarak (Eger), Egehan Gül (İzmir Büyükşehir Belediyespor).""Ceyhan Coşkunsu, Yağmur Bembeyaz, Sude Karademir, Kübra Sarıkaya, Beyzanur Türkyılmaz, Sümeyye Çolak, Ayşenur Kara, Yağmur Aktay, Hatice Özdemir, Halime Tuana Arslan, Cansu Akalın, Ayşenur Sormaz, Yağmur Özler, Sinem Vatan Güney, Sudenaz Dağ, Kübranur Cesur, Gizem Dilek, Zeynepnur Bilgeç, Betül Karaarslan, Gözde Seven, Reyhan Kaya ve Açelya Kaya."