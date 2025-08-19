18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-1
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-2
18 Ağustos
Leeds United-Everton
1-0
18 Ağustos
Elche-Real Betis
1-1
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-2

A Milli Basketbol Takımı'nda Sarper David Mutaf kadrodan çıkarıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu, 23 yaşındaki Sarper David Mutaf'ın 16 kişilik EuroBasket aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

calendar 19 Ağustos 2025 00:57
Haber: DHA, Fotoğraf: TBF
A Milli Basketbol Takımı'nda Sarper David Mutaf kadrodan çıkarıldı
Türkiye Basketbol Federasyonu, 23 yaşındaki Sarper David Mutaf'ın 16 kişilik EuroBasket aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'dan dönen Ay-yıldızlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yaklaşık iki saat süren antrenmanın ardından Litvanya'ya doğru hareket etti. 

Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren millilerde Sarper David Mutaf kadrodan çıkartıldı.



A Milli Erkek Basketbol Takımı, 20 Ağustos Çarşamba günü hazırlık maçında Litvanya ile saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
